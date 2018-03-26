Lüleburgaz'da şeker fabrikaları mitingi; CHP'li Ağbaba: İşçiler kadar esnafın da sahip çıkması gerekiyor

Özelleştirme kararının hemen ardından kurulan gerçekleştirilen Trakya Şeker Platformu tarafındanLüleburgaz’da şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesine karşı miting düzenlendi. Trakya esnafına seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu fabrikalar kapanırsa sadece işçiler işsiz kalmayacak, sadece üreticiler ekmeğinden olmayacak, bil ki esnaf kardeşim sen de ekmeğinden olacaksın, kepenk kapatacaksın. O yüzden şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçiden çok, üretici köylüden çok sahip çıkmak senin namus borcundur, şeref borcundur. Gel yıllardır sana ekmek yediren işçiye sahip çık” dedi.

Evrensel'den Aytekin Bulut'un haberine göre, Kongre meydanında toplanan binlerce kişiye seslenen Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, “Hiçbir ayrım gözetmeden, omuz omuza verip tek ses, tek yürek olup şeker fabrikaları vatandır, vatan satılmaz, diyerek, fabrikalarına sahip siz değerli katılımcıları selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

‘Yirmi yıl önce pancar kotası konuldu’

1987’de fabrikada çalışmaya başladığında 500 bin ton pancar işlendiğini söyleyen Saltık, fabrikaların zarar ettiği için özelleştirildiği iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: “Fabrikada bin yüz işçi çalışıyordu. Bugün 120 bin ton pancar işleniyor, 180 işçi çalışıyor. Bin yüz işçi çalışırken zarar etmeyen fabrikalar zarar etmiyor da, nasıl oluyor da 180 işçi çalışırken zarar ediyor? Ben işe başladığımda Türkiye’nin nüfusu 50 milyon, şeker fabrikalarının üretimi 2,5 milyon tondu. Bugün nüfusumuz 80 milyon olmuşken, şeker üretimi 2,2 milyon tona düşmüştür. Halkın, kişi başına şeker tüketimi 30 yılda ikiye katlanmışken, nasıl oluyor da şeker üretiminiz düşüyor?”

‘NBŞ’yi yüzde ondan, yüzde beşe düşürdük’ söylemlerini inandırıcı bulmadığını söyleyen Saltık, “Yalan söylüyorlar. Bugün yenilen gıdaların yüzde 70’inde NBŞ’ler(Nişasta bazlı şeker) kullanılmaktadır. Yirmi yıl önce pancar kotası konuldu. O günden bugüne tek bir işçi alınmamıştır” diye konuştu. Saltık, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıktıklarını yineledi.

‘Yıllardır sana ekmek yediren işçiye sahip çık’

“Herkes bu satışa karşı bir ittifakta birleşmiş durumda” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Miletvekili Veli Ağbaba da, “Peki bu şeker fabrikalarının özelleştirilmesini isteyenler kim bakalım. Bunu işçi, üretici köylü istemedi ama bunu birileri istedi. Bunu çok uluslu Amerikan firmaları istedi. Hani yerli ve milli diyorlar ya. Bu satışı isteyen bu topraklardaki üreticilerin dostu değil, büyük sermayenin dostu. Cargil gibi birkaç firma istedi hükümet de onlara boyun eğdi. Onlar boyun eğdi, biz boyun eğmedik, bu satışlara karşı hep beraber dur dedik, dur diyeceğiz.” Trakya esnafına da seslenen Ağbaba, “Bu fabrikalar kapanırsa sadece işçiler işsiz kalmayacak, sadece üreticiler ekmeğinden olmayacak, bil ki esnaf kardeşim sen de ekmeğinden olacaksın, kepenk kapatacaksın. O yüzden şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçiden çok, üretici köylüden çok sahip çıkmak senin namus borcundur, şeref borcundur. Gel yıllardır sana ekmek yediren işçiye sahip çık” diye konuştu.

‘NBŞ çocukları öldürür’

Lüleburgaz Kadın Platformu adına konuşan CHP Kırklareli İl Genel Meclis üyesi Gürcan Kırım şöyle konuştu: “Bugün aramızda, laf salatasına karnımız tok diyen üretici köylümüz var. Bugün aramızda analar var. Onlar kızanlarının geleceğine sahip çıkmak için aramızda. Obes değil, gürbüz çocuklar için aramızda. Bugün aramızda gençler var. Cumhuriyetin temel taşı olan şeker fabrikalarına sahip çıkmak, kaleleri teslim etmemek için aramızdalar. Bugün şeker fabrikalarının satışına sessiz kalanlar, Hiroşima’yı, Halepçe’yi lanetlemesinler. NBŞ bir kerede değil, yavaş yavaş öldürür çocukları. Sessiz ölüme ses yükselten sendikalar, dernekler var aramızda.”