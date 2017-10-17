T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lüleburgaz'da kaçak içki operasyonu

Vahit İŞBŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'ne yurt dışından akaryakıt deposunda içki getirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

17 Ekim 2017 15:46

Vahit İŞBŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'ne yurt dışından akaryakıt deposunda içki getirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından kaçak içki getirdikleri iddia edilen şüpheli O.G. ve Ş.G.\'nin işyeri ile evlerinde arama yaptı. Aramalarda 105 litre bandrolsüz içki, yurt dışından kaçak içki getirmek için kullanılan 2 yakıt deposu, içkileri taşımak için kullanılan çok sayıda bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.G.\'ye 10 bin 710 lira para cezası kesildi. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitKırklareli DHA KIRKLARELİ LüleburgazLüleburgazJandarma KomutanlığıAramalardaGözaltınaSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24