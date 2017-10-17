Lüleburgaz'da kaçak içki operasyonu

Vahit İŞBŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'ne yurt dışından akaryakıt deposunda içki getirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından kaçak içki getirdikleri iddia edilen şüpheli O.G. ve Ş.G.\'nin işyeri ile evlerinde arama yaptı. Aramalarda 105 litre bandrolsüz içki, yurt dışından kaçak içki getirmek için kullanılan 2 yakıt deposu, içkileri taşımak için kullanılan çok sayıda bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.G.\'ye 10 bin 710 lira para cezası kesildi. Soruşturma başlatıldı.



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