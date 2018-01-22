Lüleburgaz'da dere taştı, evleri su bastı (2)

SELE KAPILAN TRATÖR DEVRİLDİ, ÇİFTÇİ ÖLDÜ

Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde, sel baskının yaşandığı Düğüncülü köyünde ekili arazisi sular altında kalan Feyzullah Kenar (63), tarlasını kontrol için yola çıktı. Kenar\'ın kullandığı traktör dereden geçerken sel sularına kapılıp devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası Kenar yaşamını yitirdi.

Babaeski\'de Ergene Nehri\'nin kolu olan Şeytan Deresi yoğun yağış nedeniyle taştı. Taşkınla birlikte Karamesutlu köyünde set yıkıldı ve binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Taşkın suları, Babaeski Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gündüz Onat Festival Alanı, birçok site ve apartmanın bodrum katına doldu. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanların bodrum katındaki sular boşaltıldı. Bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Lüleburgaz ilçesinde ise Şeytan Deresi\'nin taşması sonucu Yıldırım Mahallesi\'ni su bastı. Su basan evler boşaltılırken evlerde mahsur kalanlar AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.



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