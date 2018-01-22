T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lüleburgaz'da dere taştı, evleri su bastı (2)

SELE KAPILAN TRATÖR DEVRİLDİ, ÇİFTÇİ ÖLDÜ Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, sel baskının yaşandığı Düğüncülü köyünde ekili arazisi sular altında kalan Feyzullah Kenar (63), tarlasını kontrol için yola çıktı

22 Ocak 2018 20:34

SELE KAPILAN TRATÖR DEVRİLDİ, ÇİFTÇİ ÖLDÜ
Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde, sel baskının yaşandığı Düğüncülü köyünde ekili arazisi sular altında kalan Feyzullah Kenar (63), tarlasını kontrol için yola çıktı. Kenar\'ın kullandığı traktör dereden geçerken sel sularına kapılıp devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası Kenar yaşamını yitirdi.
Babaeski\'de Ergene Nehri\'nin kolu olan Şeytan Deresi yoğun yağış nedeniyle taştı. Taşkınla birlikte Karamesutlu köyünde set yıkıldı ve binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Taşkın suları, Babaeski Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gündüz Onat Festival Alanı, birçok site ve apartmanın bodrum katına doldu. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanların bodrum katındaki sular boşaltıldı. Bazı caddeler trafiğe kapatıldı.
Lüleburgaz ilçesinde ise Şeytan Deresi\'nin taşması sonucu Yıldırım Mahallesi\'ni su bastı. Su basan evler boşaltılırken evlerde mahsur kalanlar AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SELE KAPILAN TRATÖR DEVRİLDİÇİFTÇİ ÖLDÜ Kırklareli BabaeskiDüğüncülüFeyzullah KenarKenarDevrilenBabaeski Ergene NehriDeresiTaşkınlaKaramesutluBabaeski Atatürk MahallesindeGündüz Onat Festival AlanıBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24