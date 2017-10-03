Lüleburgaz'da bulunan ebabil kuşu doğaya salındı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde bir apartmanın teras katında bulunan ebabil kuşu, götürüldüğü belediye veterinerliğindeki kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Lüleburgaz İlçesi\'nde oturan Şaban Kızıltan, apartmanlarının terasında uçamayan ebabil kuşu buldu. Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü\'ne götürülen kuş, kontrolden geçirildi. Herhangi bir yarası bulunmayan ebabil kuşu kısa bir süre sonra doğaya salındı. Tüm ihtiyaçlarını havada giderdiği ve havada uyuyabildiği bilinen ebabil kuşunu terasta hareketsiz bulduğunu kaydeden Şaban Kızıltan, \"Apartmanın terasında yerde ebabil kuşunu buldum. Hafta sonu olduğu için evimde besledim. Göçmen kuşlar türünden olan ebabil kuşları, yere inmediklerinden ve yürüyemediklerinden Türkiye’de pek bilinmiyor. Yuvaları ve üremeleri yüksek tepelerde olduğundan yalnızca kanat süzülüşleriyle yaşama tutunuyorlar ve besleniyorlar. Ben de zarar gelmemesi için Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü\'ne götürdüm. Herhangi bir yarası olmadığı belirlendi. Bir süre sonra da doğaya salarak uçmasını sağladık\" dedi.



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