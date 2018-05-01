Lüleburgaz'da 1 Mayıs coşku içinde kutlandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde 1 Mayıs coşku içerisinde kutlandı.

Lüleburgaz Emek Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için işçiler eski Hükümet Konağı önünde toplandı. Yaklaşık 3 bin kişilik kortej buradan hareket edip, İstanbul ve Fatih Caddeleri üzerinde sloganlar atarak Kongre Meydanı\'na geldi. Petrol-İş Sendikası Mali Sekreteri Turgut Düşova, \"Bizler emekçiyiz. Ben de ömrü boyunca ilaç üreten bir işçi olarak size sesleniyorum. Ey işçiyi sömürenler, ezenler, işçiyi yoksullaştıranlar, emeğin hakkını vereceksiniz. Hakkımızı vermeye mecbursunuz. Bizler, en yüce değer olan emekten yana olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler, güzel ülkemizin, Türkiye’mizin bütün emekçileri olarak her yıl alanlardayız. Çok sebeplerimiz var alanlara çıkmak için\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yerel grupların sahne aldığı konserlerde işçiler bayramlarını kutladı.



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