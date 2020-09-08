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Lüleburgaz'da temizlik işçileri, piknikçilere böyle tepki gösterdi!

08 Eylül 2020 11:58

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri, mesire alanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Korusu'nda vatandaşların piknik yaptıktan sonra bölgede bıraktığı çöpleri topladı. Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında, 150 torba çöp toplandı.

Ekipler, çöplerini geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazdı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

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