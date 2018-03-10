Lüleburgaz Belediye Meclisi'nden Başkan'a Alpullu Şeker Fabrikası alma yetkisi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde kurulu bulunan ve özelleştirme kapsamına alınan Alpullu Şeker Fabrikası\'nı satın alması için Lüleburgaz Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Emin Halebak\'a yetki verdi.

Babaeski\'nin Alpullu beldesinde 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla kurulan, Türkiye\'nin ilk şeker fabrikası konumundaki Alpullu Şeker Fabrikası\'nın 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, 23 Şubat günü fabrika önünde geniş katılımla protesto edilmişti. O günkü protestoya katılan Lüleburgaz Belediye Başkanı CHP\'li Emin Halebak, fabrikaya belediye olarak talip olduklarını ve satın almak istediklerini belirterek, şunları söylemişti:

\"Bugün burada bir Cumhuriyet mirasının önündeyiz. Tüm taraflar geldi, tepkilerini gösterdi. Şeker fabrikası satılmak isteniyor, \'Halkın malı satılamaz\' dedik, eyvallah ama maalesef günümüzde iktidar, halkın malı, yerli demeden her şeyi satıyor. Satıyorsa yapılacak tek bir şey var. Ben Atatürk\'e inanan, onun değerlerine güvenen, Cumhuriyet\'e inanan biri olarak Lüleburgaz Belediye Başkanı olarak halkın malını, tekrar halka teslim etmek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrika\'nı satın almak istiyorum. Param var. Bunun bedelini ödemeye hazırım, üreticiler burada, köylü burada, tüketiciler burada, bütün taraflar burada. Ben de maddi kaynaklarımla eğer satılıyorsa bu mirası alıp tekrar halka vermek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrikası\'nı satın almak istiyorum. Lüleburgaz Belediyesi\'nin kendi öz kaynakları vardır, bunu da alacak gücü vardır. Kaç lira diyorlarsa ben alacağım, bunun için 18 Nisan\'daki satışta girişim olacak. Bu bir teklif, onlar nasıl \'Satacağım\' diyorsa, 18 Nisan\'da ben de \'Satın alacağım\' diyorum. Alıp pancar üretimine devam edeceğim. Somut bir teklifte bulunuyorum, satıyorlarsa alacağım. Bütçemizde 60 milyon liramız var, hazır.\"

MECLİS, BAŞKANA YETKİ VERDİ

Lüleburgaz Belediye Meclisi, son yaptığı toplantıda, özelleştirilecek Alpullu Şeker Fabrikası\'nın satışının gerçekleşmesi halinde, Başkan Emin Halebak\'a satın alma gerekli yetkiyi verdi.



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