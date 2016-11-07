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BBC Türkçe

Lüksemburg: Türkiye Nazi yöntemleri uyguluyor

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin gerçekleştirdiği uygulamaları "Nazi yöntemlerine" benzeterek Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söyledi

07 Kasım 2016 19:45

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin gerçekleştirdiği uygulamaları 'Nazi yöntemlerine' benzeterek Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Alman radyo kanalı Deutschlandfunk'a konuşan Lüksemburglu bakan, on binlerce kişinin görevden alınmasının, isimlerinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ve pasaportlarının işlevsiz hale getirilmesinin başka bir iş bulmalarında zorluk çıkaracağını ve açlıkla mücadele etmek durumunda kalacaklarını öne sürdü.

Türkiye'deki son gelişmelerin "sivil toplumun ölmesi" anlamına geldiğini söyleyen Asselborn, "Bu yöntemler, açıkça söylemek gerekirse, Nazi dönemindekiler gibi. Temmuz'dan beri Türkiye, AB'nin kabul edemeyeceği bir yöne doğru gidiyor" dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ayrıca Türkiye ve AB arasındaki güçlü ekonomik ilişkilere dikkat çekerek Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasının bir yöntem olabileceğini söyledi.

Asselborn'un bu önerisine ise Almanya'dan olumsuz yanıt geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Setteffen Seibert, Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesi olmadığını aktardı.

Türkiye'deki gelişmelere Avrupa Birliği olarak yanıt vermenin gerekliliğini vurgulayan Seibert, "Alman hükümeti yaptırımlarla ilgili bir tartışmaya girmeyecektir. Avrupa'nın Türkiye'ye basın ve muhalefet üzerindeki baskının ne anlama geldiğini anlatması için iletişim kanallarını açık tutması gerekir" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un sözlerini, "FETÖ, Nazilerin yanında çırak kalır" diyerek değerlendirdi.

Çelik, "Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın aslında olumlu yaklaşım üretmesini beklerdim. Burada bir tarih bilgisi eksikliği var. Türkiye'nin şu andaki mücadelesi tam tersine Naziler iktidardan gittikten sonra Nazilerle yapılan mücadeleye benziyor. FETÖ yanında Naziler çırak kalırlar, ilkokul öğrencisi gibi kalırlar. Savaş uçaklarıyla, helikopterlerle kendi halkını katletmiş bir örgüt" açıklamasında bulundu.

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