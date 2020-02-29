Lüksemburg, toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu

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Avrupa'nın batısında bulunan küçük bir ülke olan Lüksemburg, dünyada toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu. Lüksemburg vatandaşları bugünden itibaren sadece kimliklerini göstererek ücrete tabi olmadan toplu taşıma kullanabilecek.

Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı farklı ülkelerde bazı şehirlerin bu tür girişimlerde bulunsa da, ilk defa bir ülkede toplu taşıma sisteminin tamamıyla ücretsiz hale getirildiğini ifade etti.

Hükûmet, bu girişimin ülkede çok düşük oranda olan toplu taşıma kullanımı artırarak yoğun trafiği azaltacağını umuyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın planına göre yeni sistem Lüksemburg'daki hanelerin yüzde 40'ını etkileyecek ve bu hanelerin yılda 100 Euro'su cebine kalacak.

Yetkililer, tanesi 2 Euro olan toplu taşıma biletlerinden devletin yılda 41 milyon Euro kazandığını, bunun da yıllık bütçenin yüzde 8'ini oluşturduğu belirtildi. Bu açık hazineden karşılanacak.