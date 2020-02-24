Lüksemburg, toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke oluyor

Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke oluyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Yalnızca yurt dışına giden trenler ve birinci sınıf biletler ücretli kalacak.

Ücretsiz toplu taşımayı duyuran Hükümet Sözcüsü Dany Frank, planın 2018'den bu yana masada olduğunu söyledi. Frank, "Sadece kontrol esnasında kimlik gösterilecek" dedi.

Lüksemburg'da hükümet bu adımla birlikte müstakil araç kullanımının azalacağı ve hava kirliliği için büyük bir adım atılmış olacağını açıkladı.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın başkenti olan Lüksemburg şehri kıtanın en yoğun trafiklerinden birine sahip.