Lüksemburg, İslami bankacılık merkezi oluyor

Finansal çeşitliliği geliştirmek için yeni pazar arayışına giren Lüksemburg, İslami bankacılığa yöneldi. İlk aşamada 200 milyon euroluk devlet tahvili piyasaya sürülecek.

Yusuf Özkan'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Lüksemburg Maliye Bakanlığı, İslami tahviller için talep toplamaya başladı. Tahviller, beklenenin üzerinde ilgi gördü. 7 Ekim'e kadar süre verilmesine rağmen, 30 Eylül'de istenenden daha fazla talep geldi.

İslami tahviller 29 Ekim'de piyasaya sürülecek. Maliye Bakanı Pierre Gramegna, İslami tahvillere gösterilen yoğun ilgiden memnun. İlk aşamanın başarıyla atlatıldığını belirten Gramegna, bunu yatırımcının Lüksemburg kamu maliyesinin gücü ve istikrara duyduğu güvene bağlıyor.

İlk kez İngiltere piyasaya sürdü

Lüksemburg Parlamentosu, 9 Temmuz 2014 tarihinde bankacılık yasasında değişikliğe giderek İslami bankacılığın yolunu açtı. Lüksemburg, İslam ülkeleri dışında piyasaya sukuk süren ikinci ülke olacak.

Sukuk, Arapça "Sak" sözcüğünün çoğulu. Sertifikalar ya da vesikalar anlamında. Arap piyasalarında bono ve tahviller için senet kelimesi kullanılırken İslami finansman bonolarına sukuk deniliyor. İslami kurallara uygun tahvil, Müslüman ülkeler dışında ilk kez İngiltere tarafından piyasaya sürüldü.

İngiltere 25 Haziran 2014'te 200 milyon poundluk devlet tahvili çıkardı. Yoğun ilgi gören tahviller, piyasaya sürülen miktarın on katı taleple karşılaştı.

Borsada, Avrupa genelinde İslami tahvili işleme alan ilk ülke olan Lüksemburg, euro bölgesinde İslami tahvil basan ilk ülke olacak.

Faiz yerine kira

Devletler, bastıkları tahvillerle kendisine borç verecek kaynaklar yaratıyor. Sukukun diğer tahvillerden farkı, faizsiz olması. Şeriat kuralları gereği faizin yasak olması nedeniyle, yatırımcılara bir tür kira bedeli ödenecek.

Lüksemburg kent merkezinde kamuya ait üç adet iş merkezi tahvillerin süresi boyunca kiraya verilecek. Binalardan gelen kira geliri, yıllık olarak tahvil sahiplerine ödenecek. Lüksemburg'un uygulayacağı İslami bankacılık sisteminin, şeriat kurallarına uygun olup olmadığı Müslüman din adamlarından oluşan "Şeriat İcra Komitesi" tarafından izlenecek.

En hızlı büyüyen pazar

HSBC ve BNP Paribas bankalarının icra kurulları da kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Lüksemburg Maliye Bakanlığı, sukukun maliyetinin normal tahvile göre daha yüksek olacağını belirtiyor. Bakanlığa göre, buna rağmen İslami tahviller, bankacılık sektöründe yeni olanaklar yaratacak.

Lüksemburg'un piyasaya süreceği İslami tahviller; Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai, Doha, Kuala Lumpur ve Londra merkezli kurumsal yatırımcılara arz edilecek. İngiltere ve Lüksemburg'un İslami bankacılık sektörüne yönelmesinin en önemli nedeni, pazardaki hızlı büyüme.

İslami kurallara göre basılan tahvillerin pazarı yılda yüzde 17 oranında büyüyor. Pazarın, 3 yıl içinde 200 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük sukuk pazarı Malezya. Hong Kong; Endonezya ve Pakistan'da hızla büyüyen İslami tahvil pazarı için 3,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.