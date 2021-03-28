Lüksemburg'dan 13 yıl sonra bir ilk

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda yenerek 13 yıl sonra bir ilki başardı.

Grubun ilk haftasını bay geçen Lüksemburg, Dublin'deki Aviva Stadı'nda 85. dakikada güldü. Ankaragücü'nün eski oyuncusu Gerson Rodrigues son dakikalarda attığı golle ülkesine üç puanı getirdi.

Lüksemburg elemelere galibiyetle başlarken 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Lüksemburg, 2008'den bu yana ilk kez deplasmanda maç kazandı. Son olarak 2008'de İsviçre'yi deplasmanda yenen Lüksemburg o günden bu yana bunu tekrarlayamamıştı.

İrlanda Cumhuriyeti bu yenilgi sonrası grupta ikinci maç sonunda da puanla tanışamadı.