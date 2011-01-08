-LÜKS YATLAR LONDRA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI LONDRA (A.A) - 08.01.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ''London International Boat Show''da çok sayıda lüks yat ve tekne görücüye çıktı. Londra'daki Excel Fuar Alanında düzenlenen Boat Show'da, milyonlarca sterlin değerindeki süper lüks yatların yanı sıra sürat tekneleri, botlar, jet skiler, yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Her türlü ayrıntı ve konforun düşünüldüğü yatları tek tek gezen ziyaretçiler, fuar tarihinde şu ana kadar sergilenen en büyük yat olan 32 metrelik ''Princess''e yoğun ilgi gösterdi. Avrupa'nın en büyük yat fuarlarından biri olan ''Boat Show''da yer alan Türkiye standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Türkiye standında, çeşitli marinalar ile yat turizmi yapan özel firmaların yetkilileri tanıtım yaptı. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara 1992 yılından bu yana katıldıklarını ve deniz turizmini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Dünya turizmine ''mavi yolculuk'' kavramını Türkiye'nin kazandırdığını ifade eden Nalbantoğlu, ''Daha sonra bu kavram Hırvatistan ve Yunanistan gibi ülkelere gitti. Sadece otel, kum, deniz birçok kişiye yetmiyor. Bunlar artık dünyanın birçok yerinde var. Ama deniz turizmi bizdeki gibi her yerde yok. Bizim hem sahillerimiz çok güzel ve temiz, hem de sahillerimizde tarihi mekanlar var'' diye konuştu. D-Marin yetkilisi Mustafa Gün de Doğuş marinaları olarak 6-7 yıldır Londra Boat Show'a katıldıklarını kaydederek, ''Doğuş Grubu'na bu yıl Göcek Marina da katıldı. Artık Türkiye'de 3 marinayla hizmet veriyoruz. Doğuş Didim Marina'yı tanıtmak için buradayım. Marinanın ikinci yılı, yeni bir marina. Fuarın iyi geçeceğini umuyorum. Mümkün olduğunca çok müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı. Marin Türk yetkilisi Ayşe Sarvan ise ilk kez katıldıkları fuarda, İstanbul ve Göcek'teki marinalarını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. London Boat Show, 16 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.