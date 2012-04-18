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Şiddetli lodos Ahırkapı'da lüks yatı yaktı

Sarayburnu açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu bir yatta yangın çıktı. Büyük dehşet yaşayan yattakiler alevlerden son anda kurtarıldı. Bazı kişilerin kendilerini denize attığı görüldü

18 Nisan 2012 17:44

 

İstanbul Boğazı'nda Sarayburnu açıklarında yangın çıkan bir yatta bulunan yaklaşık 10 kişi son anda zorlukla kurtarıldı.
 
Sarayburnu açıklarında bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatta bulunanların kurtarılması için çevredeki teknelerde olan vatandaşlarca çalışma başlatıldı.
 
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle tekneyi bir anda saran alevlerden kurtulmak isteyenlerin kendilerini denize attığı görüldü.
 
Teknede bulunanlar çevreden gelen başka teknelerce kurtarıldı.
 
Bu arada, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Uzun uğraşlar sonucu teknedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak tekne tamamen yandı.

 

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