 LÜKS VİLLADAKİ CİNAYET:  2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da site içerisindeki lüks bir villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Acarlar Mahallesi\'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Polislerin önlemi

-Şüphelilerin araçtan indirilmesi

-Adliyeye girişleri



