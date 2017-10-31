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 LÜKS VİLLADAKİ CİNAYET:  2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz'da site içerisindeki lüks bir  villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi

31 Ekim 2017 13:47

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Beykoz\'da site içerisindeki lüks bir  villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Acarlar Mahallesi\'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı.  Olayla ilgili  alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü
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-Polislerin önlemi
-Şüphelilerin araçtan indirilmesi
-Adliyeye girişleri
 
 

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