 LÜKS VİLLADAKİ CİNAYET:  2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Beykoz\'da site içerisindeki lüks bir villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Acarlar Mahallesi\'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi\'ne getirildi.
Görüntü Dökümü
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-Polislerin önlemi
-Şüphelilerin araçtan indirilmesi
-Adliyeye girişleri