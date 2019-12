-Lüks ürünlere ucuza sahip olma fırsatı İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Grup Bizz adlı şirket bünyesinde faaliyete geçen www.richiebid.com adlı sitede, lüks ürünlere ucuza sahip olma fırsatı sunulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Türkiye'de ''ilk defa'' uygulanan açık artırma sistemiyle arabadan altına, beyaz eşyadan Karayip adalarında tatile kadar çok sayıda ürünün noter onayıyla, açık artırma usulüyle satıldığı, açık artırmaların sıfır liradan başlayıp ürününe göre 10 lira ile 50 lira arasında sona erdiği, ihaleyi kazanan kişinin 50 liraya lüks araba veya 10 liraya Karayipler'de tatil, yüzde 90 indirimle altın alabildiği kaydedildi. Açık artırmayı kazanan kişiye satın aldığı ürünün anında teslim edildiği, kazanamayan ve ihaleden çekilen kişilere ise isterlerse açık artırma için yaptığı harcamayı ürün fiyatından düşüp, ürünün piyasa değerinden satıldığı ya da kişinin açık artırmadaki harcamalarından vazgeçtiği ifade edildi. Grup Bizz Genel Müdürü Bengü Tüzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, açık artırmalarda icralık veya hacizli mal satışı yapmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Tüm ürünlerimizi anlaşmalı şirket ve bayilerden temin ediyoruz. Her birinin garanti ve değiştirme hakları mevcut. Açık artırmalarımızda 0 (sıfır) liradan başlayıp her katılımcı sadece 1 kuruş artırım yapabiliyor. İhaleyi kazanamayan kişi ya hakkından vazgeçer veya o ürünü piyasa fiyatından satın alır. Şu an günde bir araba ve 40 çeşit ürün ile açık artırmalara başladık. 2 hafta sonra ise günde 5 arabanın açık artırmasına çıkacağız. Ferrari, Porshe, Bentley, Aston Martin gibi lüks kulvardaki araçların ve lüks konutların ihalelerine başlayacağız. Müzayede öncesi dileyen katılımcı gidip ürünü yerinde görebilecek. Ayda ortalama 50 araba ihaleye çıkaracağız. Lüks kadın çantaları cumhuriyet altını ve takılar, LED Tv, cep telefonları, uçak bileti, yurt içi ve yurt dışı seyahatler, turlar, Karayip ve Havai'de tatil paketleri, balayı, lüks otellerde konaklama gibi çok sayıda ürün açık artırmayla satılıyor.'' Amaçlarının gerçekten bir araba veya telefon almak isteyen kişinin gelip açık artırmaya girmesi ve ihaleyi kaybetmesi halinde de aynı arabayı piyasa değerinden satın almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Tüzel, ''Örneğin piyasada 2000 liraya satılan bir akıllı telefonu mağazadan almak isteyen bunun yerine gelip ihaleye girebilir. Kazanırsa 10 liraya telefona sahip olabilir. Şayet ihaleyi kazanamazsa, açık artırma için yaptığı harcamayı da ürün fiyatından düşüp telefonu piyasa fiyatından satıyoruz. Burada ihaleye giren kişi asla kaybetmiyor. Herhangi bir üyelik aidatı talep etmiyoruz. İhalede kimseyi mağdur etmemek adına ihale seanslarını belirli bir fiyat ve süre ile kısıtlı tutuyoruz'' dedi.