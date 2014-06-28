Lüks tüketimde yeni moda Putin

Putin yanlıları artık Rusya devlet başkanına olan sevgilerini gösterebilecek. Tasarladığı lüks ürünlerle bilinen İtalya merkezli Caviar/Perla Penna sirketi üzerinde Vladimir Putin’in resmi olan altın kaplama iPhone kılıfını piyasaya sürdü.

Mashable.com’da yer alan Kari Paul imzalı habere göre, firmanın piyasaya sürdüğü kılıfta 18 karat altın kullanıldı.

4.300 dolar (9.000 TL) değerindeki altın kaplama kılıfın Rus müşterilerden ilgi görüp göremeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Başka bir firma geçtiğimiz sene 15 milyon dolar (31 milyon TL) değerinde elmas kaplama iPhone kılıfı üretmiş, ürün piyasaya sürüldükten birkaç hafta sonra tükenmişti.