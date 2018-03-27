T24 LogoT24 Logo
Gündem

 LÜKS SPOR OTOMOBİL KAZA SONRASI HAVALANIP KARŞI ŞERİTTEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

  - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

27 Mart 2018 14:23

 

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kartal sahil yolunda lüks bir otomobil, kaza sonrası metrelerce havalanıp karşı yöndeki bir aracın üzerine düştü. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kartal sahil yolundaki kaza dün meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ana güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza sonrası yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Kaza anı güvenlik kamerasından
-Kaza sonrası çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntüleri
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KazaHaber CengizDHA KartalFeciKartalTrafikOtomobilMetrelerceYaralılarGörüntü Dökümü Kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24