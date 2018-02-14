LÜKS SİTEDEKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Atatöy\'de lüks sitede çıkan yangında 6 katlı binanın en üst katındaki daire alev alev yandı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi 6. Kısım\'da bulunan lüks bir sitede çıktı.

Site içerisinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenildi. Daireden yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Görüntü Dökümü:

------------------

-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar