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Lüks sitede kasa hırsızlığı kamerada

   Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

19 Mart 2018 15:44

 

 Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi\'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat  23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerindeki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı. Aracın içinde kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede  kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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