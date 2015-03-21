Lüks otomobillerde binlerce liralık vergi vurgunu

Almanya ve ABD’den ithal edilen lüks otomobillerin, gümrük beyanlarında gerçek fiyatlarının yer aldığı ancak yurda girişindeki tescil işlemlerinde düşük fiyatla faturalandırıldıkları belirlendi. 100 bin euro değerinde olan ve 190 bin euro KDV ile ÖTV ödemesi yapılması gereken otomobillere bin euro değerinde fatura kesildiği, 1900 euro vergi ödendiği tespit edildi. Gümrükler Genel Müdürlüğü müfettişleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nihat Uludağ’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, müfettişlerin tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlenen aralarında lüks markaların da bulunduğu 2000 otomobil ortaya çıkarıldı. Bu otomobillere, üçüncü şahısların mağdur olmasını önlemek amacıyla el konuldu. Ayrıca ruhsatlarına “Satılamaz” şerhi düşüldü.

‘Satılamaz şerhi düşülecek’

Müfettişlerin geriye dönük olarak 45.000 lüks otomobili de incelemeye aldığı öğrenildi. İnceleme sonrasında ithalatında kusur bulunan otomobillere de el konulup ruhsatlarına “Satılamaz” şerhi düşülecek.

Otomobil İthalatçıları Derneği Gümrük Danışmanı Halil Çebi, yıllardır gümrüklerden otomobil ithal ettiklerini söyleyerek, “Bu otomobiller Sanayi Bakanlığı denetiminde TSE yetkililerince tam tespit yapılarak, sıfır ve kullanılmamış statüsünde belgelendirilir. Otomobiller, gümrük yetkililerince muayene ve tespit yapılarak vergileri ödenerek ithal edilir. İthalatçı, otomobilleri ya direkt ya da bayileri aracılığıyla tüketiciye satar. Tüketici bu aşamaların hiçbir safhasında yoktur” dedi.

200 bin kişi mağdur

Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gümrük yetkilileri, yıllar sonra söz konusu otomobillere yurtdışında trafik tescili yapıldığı gerekçesiyle kaçak olduğunu iddia ederek el koyma işlemini yürürlüğe koydu. Bu otomobiller kusurluysa ve ithali mümkün değilse neden devlet kurumları otomobillere ithal onayını uygun gördü? Bu şekilde yaklaşık 45.000 otomobil bulunmakta. Bu araçların en az 3 veya 4 satış gördüğü düşünülürse mağdur sayısı 200.000’e ulaşır. Bu araçların ithalatı sırasında hiçbir sorumluluğu olmayan müşterilerin suçu yok. Yetkililerden gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz.”

Ünlülerin otomobillerine el konulmuştu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 yıl önce düzenlediği soruşturmada sahipleri arasında sanatçılar Sibel Can ile Seren Serengil’in de olduğu çok sayıda işadamı ve sporcunun da bulunduğu 300’ü aşkın lüks otomobile el konmuştu.