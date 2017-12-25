Lüks otomobiller, otoparkta çürümeye terk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'’da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.

Kentte yıllardan bu yana yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100\'ü lüks olmak üzere 1000\'e yakın araç bulunduğunu söyledi. Pamut, 2009 yılından bu yana işletmecilik yaptığını belirterek, \"Piyasa değeri 300 bin liraya olan otomobil var, genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor\" dedi. Araçların çürümeye başladığınıda belirten Pamuk, şöyle konuştu:

\"Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince bir çoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım. Otaparkta yer kalmadı, kendi özel araçlarımızı bile dışarıya koyuyoruz.\"

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