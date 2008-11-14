Lüks otomobilde hedefler tutmadı

Türkiye'de, BMW, Volvo, Audi, Mercedes gibi lüks otomobil satışında, 2008 için hedeflenen 19 bin adetin, yıl sonunda 15-16 bin civarında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.



Borusan Otomotiv Satış Müdürü Faik Ahmet Akkök, yeni BMW 7 serisinin tanıtımı için geldiği Adana'da, yaptığı açıklamada, bu yılın 8 ayında belirlenen hedef doğrultusunda satışların gerçekleştiği otomotiv sektöründe, yılın son 4 ayında dünya genelindeki küresel finansal kriz nedeniyle önemli durgunluk yaşandığını söyledi.



Neredeyse hiç bir firmanın yıl sonunun nasıl olacağını göremediğini belirten Akkök, "Yıla başlarken, geçen yılın bir tekrarı olacağı varsayımı ile yola çıkıldı. Bazı firmalar yüzde 10-15 gibi bir büyüme de öngörüyordu. İlk 8 ay, planlar için olumlu gitti, ancak eylül-ekim aylarında sektör halen devam eden bir durgunluğa girdi" dedi.



Firmaların büyük bölümünün 2-3 ay öncesinden ürün siparişi verdiğini anımsatan Akkök, şöyle konuştu:



"Bizim gibi firmaların çalışma şekli hep üç ay sonrasını planlamak şeklinde geçer. Örneğin şu an BMW olarak biz ocak üretimini konuşuyoruz. Tabii krizin etkisini göstermeye başladığı zaman biz kasım üretimimizi dahi vermiştik. Dolayısıyla geriye bir tek aralık üretimi kalmıştı. Ancak krizle birlikte aralık üretimini boş geçtik. Şu anda elimizdeki otomobil sayısını olası durumlara göre, sağlıklı stok seviyesinde tutmaya çalışıyoruz."



Akkök, sektörde yaşanan durgunluğu, kriz nedeniyle bankaların kredi vermeme veya kredilerin faizlerini yüksek tutma gibi eğilimler göstermesinin de etkilediğini bildirdi.



Lüks segmentte hedef tutturamadı



Türkiye'de geçen yıl 335 bin binek otomobil satıldığını anımsatan Akkök, verilere göre bu yıl bu rakamın yakalanamayacağının öngörüldüğünü söyledi.



BMW'nin ana rekabet alanını Mercedes, Volvo, Audi, Jaguar gibi lüks segmentin oluşturduğunu anlatan Akkök, "Bu segmentte geçen yıl olduğu gibi bu yıl için de hedeflenen 19 bin araç satışı idi. Bu rakamın tekrarlanması mümkün değil. Lüks segmentte 2008'in, 15-16 bin otomobil satışı ile bitmesi muhtemel görünüyor" dedi.



Akkök, BMW'nin bu yıl için kendisine geçen yılın satış rakamı olan 8 bin hedefini belirlediğini ifade ederek, satış adetinin ise yaşanan kriz nedeniyle 7 bin olarak gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.



2009’un ilk 6-7 ayı durgun geçer



Bu yılın son 4 ayında yaşanan durgunluğun firmaların elindeki stokların artmasına neden olduğunu belirten Akkök, 2009'un ilk yarısının da durgun geçmesini beklediklerini söyledi.



Gelecek yılın ilk 6-7 ayında önemli bir satış hareketi beklemediklerini kaydeden Akkök, "Sektör için 2009'un ilk 6-7 ayı, 2008 stoklarını tüketme yönünde olacaktır. İlk yarı yıl, çoğu firma bu yıl sipariş ettiği ve stokunda kalan 2009 model otomobilleri satmaya odaklanacak, sektörde hareketlilik ancak, 2010 modellerle birlikte olabilir" dedi.

