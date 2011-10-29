-Lüks otomobil satışlarında düşüş beklentisi İZMİR (A.A) - 29.10.2011 - Türkiye'de toplam otomotiv satışının yüzde 85'ten fazlasını oluşturan 1600 CC ve altı otomobil pazarı ÖTV güncellemesinden etkilenmezken, lüks araçların satışında düşüş olabileceği öngörülüyor. Mercedes-Benz Türk Otomobil Pazarlama ve Satış Müdürü Şükrü Bekdikhan, Türkiye otomotiv sektörüne ilişkin yıl sonu rakamlarında bir değişikliğin olmayacağını söyledi. Bu yılki 550 bin adetlik otomobil pazar tahminlerinin sürdüğünü kaydeden Bekdikhan, ''Çünkü ÖTV zammından etkilenen araç tipleri halihazırda üretilip Türkiye'ye getirildiği için sabit kalacağını düşünüyoruz. 2012 yılında ise toplam pazarın yüzde 90'ına yakını 1.6 litre ve altı motor hacmine sahip olduğu için satış sayısının 530 bin seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'' dedi. Bekdikhan, Mercedes-Benz Türkiye olarak ÖTV artışı nedeniyle toplam satış rakamlarında biraz düşüş olabileceğini öngördüklerini anlatarak, ''Ancak bu değişikliğin 1,6 C-Serisi ve küçük motorlu B-Serisi araçlarımızın satışlarına pozitif etkisi olmasını, dolayısıyla bu araçlarımızın daha çok satılmasını bekliyoruz. Pazardaki şartları tamamen değiştiren bu artış nedeni ile stratejilerimizi yeniden gözden geçirdik. Müşterilerimizi mağdur etmemek için, bu artışın hissedilir bir kısmını karşılayacağız'' diye konuştu. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan Akdeniz de 2011 yılının ilk yarısının, geçen yılın ilk yarısına göre, ülkenin büyümesine paralel bir büyüme gösterdiğini ve pazarda yoğun bir talep gerçekleştiğini bildirdi. Ancak ikinci yarıda yine makro ekonomik göstergelere paralel olarak hafif ticari araç pazarının yavaşlayıp geçen yıl seviyelerinde hatta biraz daha altında seyretmekte olduğunu gözlemlediklerini anlatan Akdeniz, şöyle devam etti: ''Bununla birlikte henüz ticari araç kullanıcılarının yatırım kararlarının negatif anlamda ciddi etkilenmediğini tespit etmek gerek. Genel pazar gelişiminden farklı şekilde biz Mercedes-Benz hafif ticari araçlar olarak 2011 yılında pazar payımızı artırmayı başardık. Bu başarının temelinde ise bizim ticari araçlarımızın alırken de kullanırken de satarken de sahibine iş ekonomisi sağlamasının yanında, bizim doğrudan müşteri temasıyla bunu yüz yüze anlatabilmemiz yatıyor. Markamızın hizmetlerinde en rekabetçi avantajımız araçla birlikte finansman, sigorta, satış sonrası hizmetler ve ikinci el imkanlarını bir seferde sunabilmemizdir. Bu avantajlarla ve çalışma prensiplerimizle pazar payımızı daha da ileriye taşıyacağız.'' -Porsche- Lüks otomobil denince akla ilk gelen markalardan biri olan Porsche'nin Satış danışmanı Barbaros Ceylan da ÖTV güncellemesinin satışlara yansımasının henüz görülmediğini söyledi. ''Bizim satış yaptığımız müşteriler zaten özel müşteriler. ÖTV artışına rağmen hedeflerimizde bir sapma yok şu an için. Ama tabii ki bu artış önümüzdeki dönemde bir miktar etkileyebilir'' diyen Ceylan, bu konudaki planlamalara devam ettiklerini bildirdi. Ceylan, ''fiyat artışlarının lüks tutkunlarını çok etkilemediği'' yönünde genel bir kanının olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Herkesin kesesine göre bir alım hedefi oluyor. Porshe'yi almayı hedefleyen bir müşteri başka bir modeli almayı düşünmez. Fiyattaki bu oynama, bu anlamda büyük değişikliklere neden olmaz'' şeklinde konuştu. 2011'de, 9-10 ay içeresinde toplamda 360 adet Porsche satışı yaptıklarını kaydeden Ceylan, İzmir'de ise 27 adet satışa ulaştıklarını söyledi. Barbaros Ceylan, Ege Bölgesi pazarına ilişkin, ''Ege pazarı büyük bir pazar. Özellikle İzmir, Denizli, Manisa, Aydın gibi illerin ekonomileri hızlı ilerliyor. İzmir'in en büyük avantajı da büyük müşteri potansiyeli olan bu illere yakın olması'' değerlendirmesinde bulundu.