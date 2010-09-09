-LÜKS OTOMOBİL PAZARI HIZ KESMİYOR İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Bu yılı Ocak-Ağustos döneminde lüks otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında arttı. Bu yılın 8 ayında Lüks segment (E) ve Üst Lüks segmentte (F) toplam satışlar 11 bin 700 adet civarında olurken, geçen yılın aynı döneminde ve segmentteki satışlar 7 bin 524 olmuştu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Agustos dönemi binek ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 401 bin 364 adet olarak gerçekleşti. Bu yılın başında otomobil firmaları, geçen yıl mart-eylül döneminde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) teşviki nedeniyle alım taleplerinin öne çekildiği ve pazarın daralacağı öngörüsü ile hareket ederek, yeni yıla stoksuz girmişlerdi. Ancak yılın ilk çeyreğinden itibaren artan talebi karşılamakta zorlanan firmalar, bazı model ve donanımlarda 2-3 ay sonrasına gün vermeye başladılar. 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,9 artarak 269 bin 926 adet olurken, aynı dönemde lüks otomobil satışları da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında arttı. 2009 yılının tamamında E ve F (lüks ve üst sınıf lüks) segmentinde toplam otomobil satışları 13 bin 41 adet olurken, bu yılın 8 ayında bu rakam 11 bin 700 adete ulaşarak, geçen yılın toplam satışlarını 8 ayda yakalamış oldu. Lüks otomobil segmentindeki satışların artmasında Tüketici güven endeksinin artması ile kredi faiz oranlarının düşük seyretmesi etkili oldu. Üst lüks olarak adlandırılan F sınıfında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla bin 761 adetten 2 bin 133 adete çıktı. Burada ağırlığı SUV modeller oluşturdu. E (lüks) sınıfta ise satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttı. Yılın 8 aylık döneminde Audi 5 bin 840 adet, BMW 4 bin 617 adet, Chrysler 126 adet, Jaguar 142 adet, Mercedes-Benz 8 bin 913 adet, Porsche 219 adet, Saab 2 adet otomobil sattı. 2009 yılında 17 adet Ferrari ile Maserati ve 8 adet Bentley satılırken, bu yılın 8 ayında 14 Ferrari ve Maserati ile 8 Bentley satıldı. Yılın kalan 4 ayında da genel otomotiv pazarındaki artmaya paralel olarak, lüks ve üst lüks segmenteki otomobil satışlarında da artış bekleniyor.