-LÜKS OTO VE İÇKİ İTHALATINA GÖZALTI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Maliye Bakanlığı, lüks oto ve içki başta olmak üzere ithal edilen çeşitli ürünlerde girdilerin düşük gösterildiği şeklindeki şikayetler üzerine geniş çaplı bir araştırma başlattı. Edinilen bilgiye göre, son dönemde özellikle Gümrük Müsteşarlığından Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına ithal girdileriyle ilgili çok sayıda bilgi ve şikayet geldi. Bunlarda ithalatçıların düşük vergi ödemek için gümrükte gerçek değerinin altında gösterdiği ve bu yolla yüksek tutarlarda vergi kaçırdığı belirtildi. Bu arada Gümrük müfettişlerinin konuyla ilgili çok sayıdaki tespiti de, Maliye Bakanlığına iletildi. Lüks otomobil ithalatında geçmişte de yaşanan düşük fiyat furyasının son dönem yeniden başladığı da bu tespitler arasında yer aldı. -GENEL TARAMA YAPILIYOR- Gelir İdaresi Başkanlığı da, bu bilgi ve tespitler üzerine, ithal girdileriyle ilgili geniş çaplı bir araştırma içine girdi. Bu araştırmada öncelik de lüks otomobiller ve ithal içkiye verildi. Ön araştırmalar neticesinde gelen bilgi ve şikayetlere paralel lüks otomobiller ve içki ithalatında ürün bedellerinin gümrükte gerçek değerinin altında gösterildiği anlaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, diğer ithal girdileriyle ilgili de fiyat taramasında bulunacak ve genel taramanın ardından yurt içinde ve yurt dışı firmalar nezdinde fiyat araştırması gerçekleştirilecek. İthal girdileri konusundaki bu genel araştırmanın ardından da bu defa durumları şüpheli bulunan firmalar ile fiyatta tutarsızlık belirlenen ithal girdilerine yönelik vergi denetimi başlatılacak. -AB İÇKİ LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ- Gelir İdaresi Başkanlığı, ithal içkide yeni vergi incelemesine hazırlanırken, Avrupa Birliği ülkelerindeki içki lobisi ise ithal içkiyle ilgili eski vergi kaçağı raporlarının çözüme kavuşması için harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, vergi faslı görüşmelerinde, AB tarafı, gümrük müfettişlerince daha önce düzenlenen vergi raporlarındaki suçlamaların geçersiz addedilmesini istedi. AB ile Türkiye arasındaki görüşmelerde sorun yaratan içkiyle ilgili raporlar, gümrük müfettişlerince kaleme alınmıştı. Gümrük müfettişlerinin bu raporlarında içki ithalatında ürün bedellerinin gümrükte düşük beyan edildiği ve bu yolla daha az gümrük vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ödendiği belirtilmişti. Raporlara göre, firmalar, ithal içkiyi ülkeye sokarken, 100 liralık ürünün bedelini 40 lira olarak bildiriliyor ve bunun üzerinden vergi veriyor. Söz konusu mal pazarlama şirketine de 40 liradan satıldı gösteriliyor. Şirket, 40 liralık ürünü 100 liradan satıyor. Aradaki fark da, yurt dışındaki üretici firmaya reklam gideri, katılım bedeli gibi adlar altında fatura ediliyor.