Lüks otellerdeki pahalı iftarlara yer sofrasında protesto!

T24

Orucunu kapitalizmle açma



İftar eylemleri sürecek

Müslüman sol çizgideki Emek ve Adalet Platformu’nun öncülüğünde önceki akşam İstanbul Beşiktaş’taki Conrad Otel önünde akşam ezanının okunmasıyla başlayan protestodan bahsediyoruz. Lüks otellerdeki ihtişamlı ve pahallı iftar davetlerini protesto için ilki Conrad Otel’in önünde kurulan yer sofrasında oruç açanların sloganı: “Ağzınızın Tadını Bozmaya Geldik”ti. İslam içinden yaptığı kapitalizm eleştirileriyle tanınan yazar İhsan Eliaçık, Murat Menteş, Hidayet Şefkatli Tuksal ve tiyatrocu Ulvi Alacakaptan gibi ünlü isimlerin katıldığı iftarın davetlileri sokak çocukları ve Afrikalı göçmenlerdi. Taraf'ın haberine göre, çorba, peynir, zeytin ve hurmadan oluşan menü otelin içindeki iftar menüyle kıyaslanmaz belki ama protestolu iftara ilgi büyüktü.Otelin hemen girişine yerleştirilen pankartlar protestonun ideolojisini açıkça ortaya koyuyor: En dikkat çekici pankart: “Orucunu Kapitalizmle Bozma.” Diğer pankartlar da dikkat çekici:”İftar Menü: 316 TL; Asgari Ücret: 658 TL “Conrad’ta Muhteşem İsraf. 80 TL=100 Ekmek Parası”, “İsraf Değil İnsaf”, “1 Milyar İnsan Hangi Suçundan Dolayı Aç”, “İstanbul İçin Utanç Vakti.”Protestonun öncülerinden yazar İhsan Eliaçık Taraf’a bu etkinliğin Türkiye’de bir ilk olduğunu söylüyor. Çünkü Eliaçık’a göre ilk defa İslamcı ve sosyalist kökenli gençler ortak bir amaç için bir araya geldi. Eliaçık; “İslam’ı zengin gösterisine dönüştürüyorlar. Dünyada açlık var, Somali’de açlık var, Türkiye’de yoksulluk var. Tüm bunlara rağmen buralarda yaşananlar çok büyük bir rezalettir” diyor ve ekliyor: “Bu şekilde oruç tutmak olmaz. Vakıfların, derneklerin, belediyelerin salon iftarları vermemeleri lazım.”Eliaçık, Emek ve Adalet Platfformu’nun hiçbir grup ve kişiden destek almadan, sponsorsuz bir şekilde bu etkinliği yaptığının altını özellikle çiziyor.Yazar Ümit Aktaş da otellerdeki lüks iftar davetlerine tepkili. Aktaş şöyle diyor: “Oruç tutmak insanların yoksullarla empati kurmasını sağlar. İnsanları bir anlamda eğitmeyi amaçlar. Ancak kendimiz aç kaldığımız zaman aç kalanların halini anlayabiliriz. Eğer pahalı yiyeceklerle karnımızı doyuruyorsak bu empatiye ulaşamayız. Bu tarz yemekler başlangıçta iyi niyetli başlamış olabilir ama sonrasında amacından uzaklaşmıştır. Gerçek bir Müslüman oraya kendisini nasıl yakıştırıyor ve oralara neden yoksullar çağrılmıyor?” Emek ve Adalet Platformu’nun lüks oteller önündeki iftar protestoları devam edecek.