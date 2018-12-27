Lüks makam aracı isteyen rektörden savunma: Sanki Ferrari

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” diye savundu.

Erman, kendisine 28 aylığına kiralanacak lüks makam aracının medyada yer alması sonrası bir açıklama yaptı. 13 Kasım’da çıkılan ihalede Erman’a tahsis edilecek araçta ultra lüks donanım şartları aranıyordu. En az 2017 model olması gereken 4×4 aracın, 2000 motorlu ve 190 beygir güce sahip olmasının yanı sıra 0’dan 100 kilometre hıza 8.2 saniyede ulaşması ve azami hızının 232 kilometreye çıkması olmazsa olmaz şartlar arasındaydı.

Yabancı marka siyah renkte araç isteyen rektörün otomobilin donanımları da kalem kalem belirtilmişti: Dört tarafta hava yastığı, start-stop özellikli, uydu telefonlu, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, dört kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektromekanik park freni, ısıtmalı koltuklu vb…

Medyaya yansıyan haberler sonrası Erman, Sözcü’den Can Mumay’a konuştu.

Önceki rektörden kalan aracın 2008’de takla attığını ve tamir masraflarının pahalıya mal olduğunu söyleyen rektör ayrıca otomobilin daha önce başka bir firmadan kiralandığını, ancak ilgili firma sözleşmeyi feshettiği için kamu ihalelerinden men edildiğini belirtti.

“Yedi-sekiz ay sonra otomobilin sözleşmesini feshettiler. Biz de yeni bir araç için ihaleye çıktık. Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” diyen Erman, otomobil için istediği koşulların abartıldığını savundu.