34 bin liraya iki kavun!

Japonya’nın Saporra kentindeki sebze-meyve halinde yapılan açık artırmada iki kavun için yaklaşık 34 bin lira (15 bin yen) ödendi. Ülkede bir prestij objesi olarak görülen Yubari kavunlarının ilk ürünleri değer görüyor. Normalde, 50-150 Euro arası satılan lüks kavunlardan, sezonun ilk ürününü satın almak kentte yaşayan zenginler için çok önemli.

2008 yılında iki kavun için yaklaşık 60 bin lira ödenmişti. Kentteki yaklaşık 150 Yubari kavunu üreticisi yılda yaklaşık 18 milyon euro ciro yapıyor.

Adını Yubari kentinden alan kavunlar, tatlı ve oldukça sulu olarak biliniyor. Oldukça yoğun bakım isteyen ve sert kış aylarında yetiştirilen kavunların olgunlaşması için yaklaşık 105 gün gerekiyor.