"Lüks değil, ihtiyaç": Yeni Zelanda'da okullarda hijyenik ped ücretsiz sağlanacak

Yeni Zelanda, liseye giden kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlamaya hazırlanıyor. Başbakan Jacinda Ardern , ülkede 95 bin öğrencinin hijyenik ped almaya gücü yetmediği için regl döneminde okula gidemediğini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Başbakan Jacinda Ardern, kız öğrencilerin ped ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Bu ürünlerin lüks olmadığını vurgulayan Ardern, ped veya tampon almaya gücü yetmediği için pek çok öğrencinin regl döneminde okula gidemediğini belirtti.

Ardern, “Dokuz ile 18 yaş arasında yaklaşık 95 bin kişinin hijyenik ped alamadığı için regl dönemlerinde evde kalmak durumunda olduğunu biliyoruz. Bu ürünlere ücretsiz erişim sağlayarak, bu genç insanları okula devam etmeleri için destekliyoruz” dedi.

"Lüks değil, ihtiyaç"

Kadın ve Ulaşımdan Sorumlu Bakanı Julie Anne Genter da, “Regl, nüfusun yarısı bakımından hayatın bir gerçeği ve bu ürünlere erişim bir ihtiyaçtır, lüks değil” diye konuştu.

2021’de tam anlamıyla hayata geçirilmesi beklenen program kapsamında ilk olarak yardıma en çok ihtiyaç duyulan bölge olarak belirlenen Waikato’daki 15 okula ücretsiz hijyenik ped sağlanacak.

Youth19 adlı araştırma şirketinin bulguların göre, dokuz ila 13 yaşları arasındaki öğrencilerin yüzde 12’si hijyenik pedlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Her 12 öğrenciden biri bu nedenle regl döneminde okula gidemiyor.