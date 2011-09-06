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Ekonomi

Lüks daire fiyatına tay KARACABEY (A.A)

06 Eylül 2011 21:09

-Lüks daire fiyatına tay KARACABEY (A.A) - 06.09.2011 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde 2011 yılı ''Safkan Arap Koşu Tayları'' açık artırma ile satıldı. Taylar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, Murat Peşman isimli at meraklısının 350 bin lira ödediği ''Ayçıra'' adlı 2 yaşındaki erkek tay, satış rakamı rekorunu kırdı. Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen 2011 yılı ''Safkan Arap Koşu Tayları'' ikinci ihalesinde, 2009-2010 doğumlu 45 safkan Arap tayı satışa sunuldu.  Çok sayıda at meraklısının katılımıyla başlayan tay satışlarında, günün en pahalı tayı Murat Peşman isimli at meraklısının 350 bin TL ile satın aldığı ''Ayçıra'' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı oldu. Bu tayı yine aynı kişinin 220 bin TL'ye satın aldığı ''Gözdekız'' isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı izlerken, ihalenin en pahalı üçüncü tayı ise 191 bin TL'ye Kamil Kılıç'ın satın aldığı ''Günhantay'' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı oldu. En düşük 10 bin TL ve en yüksek 350 bin TL'ye alıcı bulan 45 taydan 40 tayın satışının gerçekleştirildiği ihaleden, Karacabey TİGEM, toplam 3 milyon 57 bin TL gelir elde etti.

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