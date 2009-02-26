Lüks araçlar icrada satılıyor

İzmir'deki yediemin deposuna getirilen 2007 model kırmızı renkli Porsche Carrera S'in 170 bin TL'ye alıcı buldu.



Pınarbaşı'ndaki yediemin deposunun yetkilileri, geçen yıl Kasım ayında "ekonomik kriz" nedeniyle depoya getirilen aracın bedelinin 270 bin TL olduğunu belirtti.



Avukat ve alacaklısı arasında yapılan anlaşma gereği, sahibi tarafından depoya bırakılan aracın iki ay depoda beklediğini, bu süre içinde gazetelerde ilanların yayınlandığını kaydeden yetkililer, Porsche'nin depodaki diğer araçlar gibi açık artırma usulü satışa sunulduğunu açıkladı.



Açık artırmaya üç kişinin katıldığını ve artırmanın araç değerinin yüzde 60'ı olan 162 bin TL'den başladığını ifade eden yetkililer, Porsche Carrera S'in 170 bin TL'ye İstanbul'dan gelen bir alıcıya satıldığını aktardı.



Yetkililer, Porsche'nin alıcı bulması üzerine, ikinci bir açık artırma düzenlenmediğini, ancak düzenlenmesi durumunda araç değerinin yüzde 40'ı olan bedel üzerinden açık artırmanın başlatıldığını anlattı.



Sayısı her gün artan icralık arabaların yüzde 60’ı şirketlere, yüzde 40’ı şahıslara ait



Ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün daha fazla aracın depoya getirildiğini ifade eden yetkililer, getirilen araçların yüzde 60'ının şirket, yüzde 40'ının kişilere ait araçlar olduğunu söyledi.



Depoda 1970 modelden 2008 modele kadar birçok marka ve model aracın bulunduğunu belirten yetkililer, son dönemde yediemin deposuna gelen lüks otomobil sayısında da artış olduğunu bildirdi.



Açık artırma yoluyla satılan arabaların ilanlarının gazetelerde yayınlandığını kaydeden yediemin deposu yetkilileri, depoda düzenlenen açık artırmaya katılmak isteyenlerin araç bedelinin yüzde 20'sini teminat olarak yatırdığını, artırmayı kazanamadığı takdirde teminatını geri aldığını açıkladı.



Yetkililer, açık artırma öncesi depoya gelerek araçları incelemenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

