-LÜKS ARAÇLAR BİLE LPG'YE DÖNÜYOR MERSİN (A.A) - 15.12.2010 - Geçmiş yıllarda sadece eski model araçlara monte edilen LPG, artık lüks ve son model araçlarda da tercih edilir hale geldi. Atiker Otogaz Sistemleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, yaptığı açıklamada, 2002 yılında LPG otogaz dönüşüm sisteminin beynini üreterek sektöre girdiklerini hatırlatarak, sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve gelinen aşamada sistemin her parçasını üretir hale geldiklerini söyledi. Sektörde yüzde 75'lik paya sahip olduklarını ifade eden Atiker, akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla tüketicilerin tasarrufa yöneldiğini ve bunun sonucunda da LPG sistemlerine daha fazla ilgi gösterilmeye başlandığını vurguladı. Benzin fiyatının 4 TL'nin üzerine çıkmasıyla montaj servislerindeki yoğunluğun yüzde 20 civarında arttığını belirten Atiker, "LPG'nin tercih edilmesini inceliğimiz zaman karşımıza, tasarruf ve çevrecilik çıkıyor. Bu nedenle şu an benzin fiyatlarındaki son zamla birlikte de işlerimiz daha açıldı" dedi. Trafikteki 100 araçtan 40'ının LPG sistemiyle çalıştığına işaret eden Atiker, "Yıl sonunda bu oranı 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut durumdaki talep de hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor" şeklinde konuştu. LPG sistemlerinin çevre dostu olduğunu ifade eden Atiker, şunları kaydetti: "LPG sistemi sayesinde insanlar hem çevreye daha az zarar veriyor hem de ekonomik bir seyahat sağlıyor. Aracın kullanım şekli, kullanıldığı arazi şartları ve mevsimsel özelliklere göre yakıt performansı değişse bile, genel olarak LPG sayesinde yüzde 40-50 civarında ekonomi sağlandığını garanti ediyoruz." -TEKNELERE BİLE TAKILIYOR- Mersin'de faaliyet gösteren Sistem Otogaz Genel Müdürü Mustafa Kadifeci ise geçmiş yıllarda sadece eski model araçlara monte edilen LPG'nin artık lüks ve son model araçlarda da tercih edilir hale geldiğini belirtti. LPG montajıyla ilgili farklı talepler de almaya başladıklarını dile getiren Kadifeci, "Artık LPG sadece karayolu araçlarıyla sınırlı kalmıyor. Öyle ki teknelerine bu sistemi taktırmak isteyen balıkçıların taleplerini bile karşılamaya başladık. Gelinen sürece baktığımız zaman, ilerleyen süreçte LPG'nin hayatımızda daha fazla yer tutacağını ön görüyoruz" diye konuştu.