Lüks araba pazarının yeni gözdesi kadınlar:



Geçmiş yıllarda sadece erkeklerin tercih ve beğenileriyle şekillenen lüks araç pazarına artık kadınların tercihleri de damgasını vuruyor. Lüks araba pazarının yeni gözdesi olan kadınların sevdikleri renk ve talepler doğrultusunda araçlar şekilleniyor.



Ankara'daki lüks araba pazarı mekânlarından Alkan Otomotiv Genel Müdürü Metin Şenyürek, yaptığı açıklamada, son dönemde kadın müşteri sayısında patlama yaşadıklarını söyledi.



Şenyürek, “Eskiden lüks arabaları genellikle erkek müşterilerimize satardık. Oysa şimdi bu konuda bir denge sağlandı. Şimdi büyük bir bayan müşteri kitlesi yakaladık” dedi.



Geçmiş dönemlerde kadınların otomobil alırken “lüks” kavramını ön planda tutmadığını vurgulayan Şenyürek, ancak bugünlerde kadınların otomobil alırken fiyat uygunluğu ve kullanımda kolaylık yerine lüks olmasını tercih ettiklerini söyledi.



Şenyürek, kadınların lüks araba tercihinde özellikle televizyon dizileri ve filmlerdeki kahramanların etkili olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.



“Dizi ve filmlerdeki bayan karakterlerin kullandığı araçlar daha çok satıyor. Popüler olan bu araçları genellikle 20- 50 yaş gurubundaki bayanlar satın alıyor. Her yıl lüks aracını yenileyen bayanların sayısında da gözle görülür bir artış var” dedi.



4x4 jiplerin bayanlar arasında favori araç olduğunu belirten Şenyürek, “Bu gelişimi fark eden firmalar renk ve iç dizaynı yeniden şekillendirdiriyor. 4x4 jipler artık sadece erkek zevki ve ihtiyacına göre üretilmiyor. Bayanlar için de birçok seçenek bulunuyor. Bayanlar bu jiplerde kendilerini daha rahat ve daha çok güvende olduklarını söylüyorlar” dedi.



