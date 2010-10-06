-LUKOİL, KAZAKİSTAN'A 3,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK ASTANA (A.A)- 06.10.2010 - Rus Petrol Şirketi LUKOİL'in Kazakistan'a 3 milyar 200 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. LUKOİL Dış Yatırımlar Müdürü Andrey Kirillov, 5. Avrasya Enerji Forumu için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazakistan ekonomisinin 2010 yılının ilk 9 ayında oldukça iyimser bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Kirillov, ''Yakın gelecekte LUKOIL, Kazakistan'daki varlıkları için 3 milyar 200 milyon dolar harcama yapacaktır'' dedi. Kirillov, söz konusu yatırımın yeni kuyular açmak, alt yapının geliştirilmesi, jeolojik ve teknik önlemler ile gaz kullanım programının tamamlanması ile mevcut yatırımların modernleştirilmesine yapılacağını ifade etti.