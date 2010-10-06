T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

LUKOİL, KAZAKİSTAN'A 3,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK ASTANA (A.A)

06 Ekim 2010 13:59

-LUKOİL, KAZAKİSTAN'A 3,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK ASTANA (A.A)- 06.10.2010 - Rus Petrol Şirketi LUKOİL'in Kazakistan'a 3 milyar 200 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. LUKOİL Dış Yatırımlar Müdürü Andrey Kirillov, 5. Avrasya Enerji Forumu için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazakistan ekonomisinin 2010 yılının ilk 9 ayında oldukça iyimser bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Kirillov, ''Yakın gelecekte LUKOIL, Kazakistan'daki varlıkları için 3 milyar 200 milyon dolar harcama yapacaktır'' dedi.  Kirillov, söz konusu yatırımın yeni kuyular açmak, alt yapının geliştirilmesi, jeolojik ve teknik önlemler ile gaz kullanım programının tamamlanması ile mevcut yatırımların modernleştirilmesine yapılacağını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24