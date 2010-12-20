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Dünya

LUKAŞENKO YENİDEN DEVLET BAŞKANI MİNSK (A.A)

20 Aralık 2010 09:52

-LUKAŞENKO YENİDEN DEVLET BAŞKANI MİNSK (A.A) - 20.12.2010 - Belarus'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Aleksandır Lukaşenko yine devlet başkanı seçildi. Oyların tamamının sayıldığını belirterek resmi sonuçları açıklayan seçim komisyonu, Lukaşenko'nun oyların yüzde 79,7'sini aldığını bildirdi. Seçimin ardından yolsuzluk yapıldığını iddia eden binlerce kişi, başkent Minsk'teki hükümet binasına girmeye çalışmış, ancak polis tarafından püskürtülmüştü. Uluslararası ajanslar, seçimi protesto gösterisine yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını belirterek, bunun 1996'dan bu yana ülkede düzenlenen en büyük muhalefet gösterisi olduğunu kaydetmişti. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Belarus'ta dünkü seçimlerde, 16 yıldır iktidarda olan Lukaşenko dışında 9 aday daha yarışmıştı. Adaylardan 7'si, oy verme merkezlerinin kapanmasının ardından yandaşlarını Ekim Meydanında toplanmaya çağırmıştı. Lukaşenko, 2006'da düzenlenen seçimi de oyların yüzde 83'ünü alarak kazanmıştı. Bu seçim de ciddi yolsuzluklar olduğu ileri sürülmüştü.  Eski ABD Başkanı George Bush, Lukaşenko için ''Avrupa'nın son diktatörü'' nitelemesinde bulunmuştu.

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