Lukaşenko: Yeni anayasadan sonra Devlet Başkanı olarak çalışmayacağım

Belaruslu lider Aleksandr Lukaşenko, yeni anayasa kabul edildikten sonra devlet başkanlığı görevinde kalmayacağını belirtti.

Lukaşenko, "Kendim için anayasa yaptığım yok. Yeni anayasayla artık devlet başkanı olarak çalışmayacağım. Öyleyse sakin olun, bu süreci telaşsız geçirin" ifadesini kullandı.

Yeni anayasa kabulü sırasında "birilerinin numara yapmasına veya sonra yeni anayasaya göre seçimler sırasında birilerinin hile yapmasına" hiçbir izin vermeyeceğini dile getiren Lukaşenko, "Bunun istediğim bir olmadığını bilsem dahi. Neden? Çünkü Belarus halkı geçmesi gerektiği yolu geçmeli. Daha sonra birileri burada savaş çıkaracağına şimdi savaşsız olsun daha iyi" dedi.

Daha önce Belarus lideri, yeni anayasa taslağının 2021 başında kamuoyuna sunulacağını açıklamıştı. Yeni anayasanın, ülkenin geleceğine yönelik ortak vizyonu yansıtması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, yeni anayasanın nasıl olacağına Belarus halkının karar vereceğinin altını çizmişti.

Belarus’ta, ağustosta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden bu yana protestolar devam ediyor. Seçimleri, oyların yüzde 80.1’ini alan Lukaşenko kazanmıştı, ama muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmiyor.