Lukaşenko ve Putin, Moskova'da görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etti.
Euronews'un aktardığı habere göre, Lukaşenko-Putin görüşmesinin gündeminde iki ülkenin ortak askeri tatbikatları yer aldı.
30 Ağustos'ta Putin ve Lukaşenko arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, Belarus'un Rusya'dan satın aldığı hava savunma teknolojisini genişletme ihtimali konuşulmuştu.
Belarus, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun geçen yıl tartışmalı bir şekilde kazandığı seçimin ardından başlayan sokak protestolarına karşı orantısız güçle müdahalesiyle Batı ülkeleriyle gerilim yaşadı. Belarus, Rusya'dan mali ve diplomatik destek alıyor.