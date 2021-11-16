Lukaşenko ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizini konuştu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizini görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belarus-Polonya sınırındaki durumun ve Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma alanındaki ortak eylemlerinin ele alındığı bildirildi.

Ukrayna'daki durum ile ABD'nin Rusya sınırlarında ve Karadeniz'deki plan dışı askeri tatbikatlarının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, Lukaşenko'nun, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.