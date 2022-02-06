Lukaşenko: Ülkedeki durum istikrara kavuşursa görevi bırakabilirim

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki durumun istikrara kavuşması halinde görevini bırakabileceğini açıkladı.

YouTube kanalında canlı yayımlanan programda Vladimir Soloviev’in sorularını yanıtlayan Lukaşenko, “Daha ne kadar ülkeyi yönetmeyi planlıyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine verdiği yanıtta, savaş çıkması veya 2020’deki gibi olayların patlak vermesi halinde görevinin başında olacağını söyledi.

“İnanın bana, ben başkan olmayı isteyen bir başkan değilim"

Lukaşenko, “İnanın bana, ben başkan olmayı isteyen bir başkan değilim. Tanrı korusun, kendinizi birçok koşula bağlı olduğunuz bir durumda buluyorsunuz. Durum normalleşirse ve her şey sakinleşirse, ülkeyi yönetecek yeni bir isim ortaya çıkacak.” dedi.

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