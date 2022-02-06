Lukaşenko: Ülkedeki durum istikrara kavuşursa görevi bırakabilirim

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki durumun istikrara kavuşması halinde görevini bırakabileceğini açıkladı.
YouTube kanalında canlı yayımlanan programda Vladimir Soloviev’in sorularını yanıtlayan Lukaşenko, “Daha ne kadar ülkeyi yönetmeyi planlıyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine verdiği yanıtta, savaş çıkması veya 2020’deki gibi olayların patlak vermesi halinde görevinin başında olacağını söyledi.
“İnanın bana, ben başkan olmayı isteyen bir başkan değilim"
Lukaşenko, “İnanın bana, ben başkan olmayı isteyen bir başkan değilim. Tanrı korusun, kendinizi birçok koşula bağlı olduğunuz bir durumda buluyorsunuz. Durum normalleşirse ve her şey sakinleşirse, ülkeyi yönetecek yeni bir isim ortaya çıkacak.” dedi.
Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
Belarus'ta muhalefet Lukaşenko’nun kazandığını iddia ettiği Ağustos 2020'deki başkanlık seçimleri sonuçlarını kabul etmiyor. Bu seçimlerin ardından ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, çıkan olaylar sonucu yüzlerce kişi tutuklanmıştı.
AB, seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar seyahat kısıtlaması, varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.
Belarus'u 1994 yılından bu yana yöneten Lukaşenko'nun görev süresinin en az 2035'e kadar uzatılması için anayasada değişikliğe gidilmesi için geçen ay hazırlıklara başlandığı duyurulmuştu.