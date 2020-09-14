Lukaşenko'nun yardım istediği Rusya'dan Belarus'a 1,5 milyar dolarlık kredi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a 1,5 milyar dolar değerinde devlet kredisi vereceklerini ve bu yardımın piyasalara olumlu yansımasını umduğunu söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimlerde zaferini ilan eden Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhaliflerin ayaklanmasına karşı Rusya'nın desteğini istemişti. İki lider bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Maliye Bakanlarının 1,5 milyar dolarlık kredi ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Putin, ikili ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesinin tam vakti olduğunu da dikkat çekti.

Sputnik-V aşısı, Belarus'a gönderilecek

Rus bilim adamlarının geliştirdiği Sputnik-V adlı Covid-19 aşısı ile ilgili daha önce Rus ve Belarus hükümetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini de hatırlatan Putin, "Başbakanlarımız ve Sağlık Bakanlarımızın daha önce yaptığı görüşmeler neticesinde Sputnik-V aşısı ilk olarak Belarus'a gönderiliyor ve ülkede aşının denemelerine başlandı" diye konuştu.

Putin, Belarus ile bu konuda da iş birliğine devam edileceğini söyleyerek, aşı geliştirme çalışmalarında iki ülkenin birlikte çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Mitinglerde kısmi özgürlük açıklaması

Muhalefetin 'kırmızı çizgiyi sürekli geçtiğini' söyleyen Lukaşenko, gösterilerle ilgili şunları kaydetti:

"Cumartesi ve pazar günleri mitinglerin gerçekleşmesi için Minsk'te bazı noktaları serbest bırakacağız. İsteyenler bu kısımlarda toplanabilir veya buradan geçebilir. Her zaman söylediğim gibi asıl mesele çizgiyi aşmamak."

Belarus'ta yapılan seçimler Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında çekişme konusu olmuştu. AB, seçimlere hile karıştığı iddiaları üzerinde dururken, ülkeyi 26 yıldır yöneten Lukaşenko yüzünü Kremlin'den yana dönmüştü.

Siyaset uzmanları, Rusya'nın Belarus'u, NATO ve Avrupa Birliği'ne karşı bir 'tampon bölge' olarak gördüğünü ve Moskova'nın Lukaşenko'nun görevden ayrılmasına müsaade etmeyeceğini belirtiyor.