Lukaşenko, kendini protesto etmek için en büyük kalabalığın sokağa çıktığı günde konuştu: Beni yok etmek sonun başlangıcı olur

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Hükûmet karşıtı eylemlerin devam ettiği Belarus'ta binlerce vatandaşın 'ülke tarihinin en büyük eylemi' için toplandığı gün Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, kendisini destekleyenlere seslendive "Eğer Lukaşenko'yu yok ederseniz bu sonun başlangıcı olur" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 7 gündür hükûmet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus'un başkenti Minsk'te bugün 'ülke tarihinin en büyük eylemi' gerçekleşecek. Eylem kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun çağrısına yanıt vererek Moskova'nın yardım edebileceği sinyalinin ardından geldi. Putin, Belarus'a dış baskı uygulandığını söyledi ancak kaynak vermedi.

Eylemin yapılacağı gün, Devlet Başkanı Lukaşenko'yu destekleyen br grup ise meclis binası önünde toplandı. Gelenlere seslenen Lukaşenko "Size hiç ihanet etmedim, etmem de. Eğer Lukaşenko'yu yok ederseniz bu sonun başlangıcı olur" dedi. Lukaşenko, Belarus’un yeniden seçim yapmayı kabul etmesi halinde devlet olarak öleceğini ifade etti.

“NATO yönetimi, bizi yeniden seçim yapmaya çağırıyor. Eğer onların dediklerini yapacak olursak biz devlet olarak ölmüş oluruz” diyen Lukaşenko, devlet başkanlığı seçimlerini geçerli kabul ettiğini, yüzde 80’den fazla oyun verildiği bir seçimde şaibe olamayacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Ülkede protestolar muhalefetin geçen pazar günü yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

7 gündür süren eylemlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan binlerce göstericinin gözaltı merkezinde dövüldüğü iddia edildi.