Lukaşenko: Erdoğan’ın herhangi bir ricası imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda "Erdoğan’ın herhangi bir ricası Belarus tarafından imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir. Aynı yaklaşımı Türkiye’den de görüyorum."

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, TRT Haber'e konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko başta göçmen krizi olmak üzere AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı. THY'ye ilişkin iddialara da değinen Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve yönetimine de teşekkür etti.

Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenler nedeniyle Batı ile siyasi gerginlik sürerken, TRT Haber röportajında "Önce insanların, yani göçmenlerin Irak, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden neden kaçtıklarından başlamalıyız" dedi. Lukaşenko şöyle devam etti: "Çünkü, ABD ile ona hizmet eden Avrupa ve diğer 'kahraman' devletler, bu devletleri işgal etti ve bu devletleri neredeyse yerle bir ettiler. Bu insanların oturmak için evleri yok, çocuklarını yedirip giydirme imkanı yok... Bu yüzden onlar, mülteci olup çeşitli güzergahlara, çağrıldıkları yerlere gidiyorlar."

Göçmenlerin Belarus'a davet edildikleri yönündeki iddialara da cevap veren Lukaşenko, insanların Belarus'a 'tamamen yasal olarak' geldiklerini belirterek, "Bunun için para ödediler. Bunu tamamen yasal olarak yaptılar. O zaman bana söyleyin; bizzat ben veya Belarus hükümeti, neyi ihlal ettik? Dahası biz, AB ile yapılan geri kabul anlaşmalarını sıkı bir şekilde yerine getiriyorduk zaten. Bu yüzden bizi boş yere suçlamasınlar" ifadelerini kullandı.

"THY'nin göçmen krizindeki rolü" iddiaları

Lukaşenko, Türk Hava Yolları'nın (THY) göçmen kriziyle ilişkilendirilmesine de değindi: "THY, dünyanın en güçlü hava yolu şirketlerinden biri ve diğer güçlü şirketlerin rakibi. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD şirketleri için güçlü bir rakip. Dolayısıyla bu şirketi bir şekilde bastırmak gerekiyor. Bir sebep uydurdular: göçmenler."

Lukaşenko ayrıca, "Belarus halkı adına Recep Tayyip Erdoğan'a ve yönetimine, Belarus politikasındaki ilkeli ve sorumlu tutumundan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten de dostça ilişkilerimiz var" diye konuştu.

Lukaşenko'nun Erdoğan ve Türkiye'ye dair diğer ifadeleri de şöyle: