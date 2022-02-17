Lukaşenko'dan Batı ülkelerine: Ukrayna'ya saldırmadık; demek ki istihbarat servisiniz ve harcadığınız milyarlarca doların faydası yok

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus’u "Ukrayna’ya saldıracak" diye suçlayan Batı’nın istihbarat servisinin ve harcadığı milyarlarca doların "faydası olmadığını" söyledi.

Lukaşenko, ülkesinin topraklarında devam eden Belarus ve Rusya’nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını yerinden takip etti. Tatbikatın yapıldığı poligonlardan Osipoviçskiy’de Polonez ve İskender füze sistemlerini yöneten birlikte denetleme yapan Lukaşenko, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Belarus ve Rus ordusunun ülkesindeki eylemlerine ilişkin değerlendirmeler yapan Lukaşenko, ABD yönetiminin binlerce kilometre ötede askeri birliklerini yönettiğini, bu yüzden Rus birliklerinin ülkesinde olmasının eleştirilmesini "anlamadığını" ifade etti.

Lukaşenko, Rus birliklerinin Belarus’ta ne kadar kalması gerekirse o kadar kalacağını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede bu hususta karar vereceklerini bildirdi. Lukaşenko, "Yarın nasıl karar verirsek öyle olacak. Burası bizim topraklarımız." dedi.

Tatbikat sonrası geride kalan Rus askeri teknik araç ve mühimmatlarının ülkede kalması veya satın alma konusunda anlaştıklarına dikkati çeken Lukaşenko, İskender füze sistemlerinin ihtiyaç olduğuna işaret etti.

"Minsk’e S-400 konuşlanabilir"

Lukaşenko, Belarus’ta halihazırda tatbikat için getirilmiş Rus S-400 hava savunma füze sistemleri olduğunu, gerekirse birkaç tane bu sistemlerden alabileceklerini söyledi. Lukaşenko, satın alınacak bu sistemleri Minsk yakınlarına konuşlandırabileceklerini bildirdi.

Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Belarus'ta modern silahları öğrenmek için üç eğitim merkezi kurulduğunu aktaran Lukaşenko, Rusya’dan İskender füze sistemleriyle ilgili Belarus ordusunun eğitimine yönelik merkez kurulması isteğinde bulunacağını dile getirdi. Lukaşenko, Rusya’nın Kaliningrad ve Murmansk şehirlerinde de Belarus deniz askerlerinin hazırlanması ile ilgilendiklerini bildirdi.

"Belarus’ta Rus askeri üssüne ihtiyaç yok"

Bir gazetecinin Belarus topraklarında Rus askeri üsleri kurma olasılığına ilişkin Lukaşenko, böyle bir ihtiyacın olmadığını defalarca dile getirdiğini vurguladı. Lukaşenko, “Askeri açıdan onlara (üslere) burada ihtiyaç yok. Neden burada üsleri olsun ki?” ifadesini kullandı.

Gerektiğinde Rus ordusunun Belarus’u desteklediğini hatırlatan Lukaşenko, para harcayarak ilave üs kurmanın gereksiz olduğunu anlattı.

"Düşmanlar akılsızca adım atarsa nükleer silah konuşlandırırız"

Lukaşenko, düşmanların akılsızca adım atması halinde topraklarını korumak için ülkeye sadece nükleer silah değil, süper nükleer silahlar da konuşlandıracaklarını vurguladı.

Belarus ve Rus ordusunun aralarında yapılan anlaşma nedeniyle “tek ordu” sayılabileceğini anlatan Lukaşenko, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın ülkelerde ABD askerlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Kendi askerlerinin Kanada veya Meksika’da bulunmadığını dile getiren Lukaşenko, “Vicdanınız varsa kandırdığınızı bütün dünya toplumu önünde itiraf etmelisiniz. Rusya ve Belarus’u dün Ukrayna’ya saldıracak diye suçladınız. Saldırmadık. Demek ki istihbarat servisiniz ve harcadığınız milyarlarca doların faydası yok. En azından kabul edin.” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Batı’nın Belarus’a saldırmaya devam etmesi halinde “ebedi” olarak cumhurbaşkanı kalmaya devam edeceğini de söyledi.