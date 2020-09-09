Lukaşenko, Belarus'taki eylemlerden bir kez daha "dış güçleri" sorumlu tuttu

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, bir kez daha ülkesinde devam eden kendisine yönelik protestolardan "dış güçleri" sordumlu tuttu.

Bir grup Rus gazetecinin sorularını yanıtlayan Lukaşenko, "Belarus'ta herhangi bir istikrarsızlık yok. Ayrıca, biliyorsunuz ki dış faktör olmasa şu an yaşananlar yaşanmazdı” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Lukaşenko, "Amerikalılar Varşova yakınlarındaki bir yerden Telegram kanalları üstünden, Çek Cumhuriyeti ikinci bir yerden yönetiyor. Litvanya ve ne ne yazık ki Ukrayna’da da Belarus’taki durumu etkilemek için merkezler oluşturuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Eğer görevi bırakırsa ülkenin çökeceğini iddia eden Lukaşenko, seçmenine karşı sorumluluğu olduğunu ve eğer görevi bırakırsa bu seçmenlerin yargılanacağını iddia etti.