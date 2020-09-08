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Dünya

Lukaşenko: Belarus çökerse ardından Rusya da çökecek

08 Eylül 2020 22:17

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden koordine edildiğini söylerken, "Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek" dedi.

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