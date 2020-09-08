Lukaşenko: Belarus çökerse ardından Rusya da çökecek

Seçim sonuçlarına yönelik protestoların sosyal medya üzerinden koordine edildiğini anlatan Lukaşenko, 'bu yöntem karşısında Rusya'nın da baş edemeyeceğini' belirtti.

Telegram uygulamasındaki bazı kanalların protestoların organizasyonunda başrol oynadığını belirten Lukaşenko, bu yöntemi ABD'nin düşündüğünü ve şimdi Belarus'ta bunu uygulayarak başardığını öne sürdü. İnterneti kesmenin bir faydası olmayacağını kaydeden Lukaşenko, Polonya'dan yönetilen bu kanalların yine de kapatılamayacağını dile getirdi.

"Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek"

Rusya'nın da yakın bir zamanda birden bire bazı siyasi olaylar yaşayacağını söyleyen Lukaşenko, "Rus kurumları ve yönetimiyle birlikte ne düşünceye ulaştık biliyor musunuz? Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek" diye konuştu.