Lukas Podolski Vissel Kobe'yle anlaştı

Galatasaray'da Podolski'nin Japon takımı Vissel Kobe ile 3 yıl için 15 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Ayrıca her iki kulüp yöneticililerinin de bonservis pazarlığı için masaya oturdukları belirtildi.

Podolski yeni sözleşme gereğince Japon takımında 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren forma giyebilecek. Kobbe'nin teklifi daha önce Gaatasaray kulübünce reddedilmişti.

Anlaşmanın önce Podolski'nin menajeri aracılığıya gerçekleştiği ve Alman futbolcunun transfer haberini 2 hafta önce yönetime ilettiği ve 'gitmek' talebinde bulunduğu bildirildi.

Hürriyet Spor Servisi'nin haberine göre, yönetim Podolski'ye "Madem Japonya’ya gitmekte kararlısın, o zaman biz de Vissel Kobe ile görüşüp anlaşırız. Ancak senden tek bir isteğimiz var; sezon sonuna kadar kal, ondan sonra git." dedi.



1 Mart’a kadar transfer döneminin açık olduğu Japonya’ya şu anda gitme imkanı olan Lukas Podolski yöneticileri kırmadı ve sezon bitimine kadar kalmayı kabul etti.

"2.5 milyona aldık daha da aşağısı olmaz"





Galatasaray yöneticileri, Lukas Podolski’nin bonservisi için 2 milyon Euro teklif eden Vissel Kobe yetkililerine, "Biz Podolski’yi 2015’te Arsenal’den 2.5 milyon Euro’ya satın almıştık. Kendisinden son derece memnunuz. Aldığımızdan daha düşük bir fiyata satmamız mümkün değil” cevabını verdi.



Görüşmeler sonunda 2.7 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılarak Podolski’nin transferi kesinleşecek.