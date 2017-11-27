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Spor

Lukaku'ya ceza yakın

Rakip takımın savunmacısı Gaetan Bong'a tekme attığı tespit edilen Belçikalı futbolcuya üç hafta ceza verileceği belirtildi

27 Kasım 2017 18:41

Romelu Lukaku'nun rakibine yaptığı sert müdahale hakem tarafından görülmemesine karşın kameralara yansıması sonucu federasyonun ceza vermesi gündemde.

Manchester United'ın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, ciddi bir cezaya çarptırılma riskiyle karşı karşıya.

Premier League'in son haftasında konuk ettikleri Brighton'ı 1-0 mağlup ettikleri maçta rakip takımın savunmacısı Gaetan Bong'a tekme attığı tespit edilen Belçikalı futbolcuya İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından üç hafta ceza verilebileceği öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, karşılaşma sırasında hakem Neil Swarbrick'in pozisyonu görememesine karşın, maç görüntüleri üzerinden ceza verme yetkisine sahip bulunan FA yönetiminin harekete geçerek Lukaku'ya ceza vermesi bekleniyor.

Federasyon tarafından üç maçla cezalandırılması durumunda Lukaku, 10 Aralık'ta lider Manchester City ile oynayacakları derbi mücadelesinin yanı sıra Watford ve Arsenal maçlarını da kaçıracak.

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Romelu Lukaku, şimdiye kadar çıktığı 19 resmi maçta 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

 

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