Lukaku'dan Neymar'a: O bir aktör değil, rakipler fazlasıyla sert müdahale yapıyor

Attığı 4 golle Dünya Kupası'ndaki gol krallığı yarışında Harry Kane'i yakından takip eden Romelu Lukaku, Belçika için tarihi önem taşıyan Brezilya karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu.

Sahadaki hareketleri sebebiyle rol yapmakla suçlanan sambacıların yıldızı Neymar hakkındaki görüşlerini dile getiren 25 yaşındaki santrafor, "O çok yetenekli bir oyuncu. bence bazı insanların söylediği gibi aktör değil. Sıradışı bir yeteneğe sahip olduğu için rakipler ona fazlasıyla sert müdahaleler yapıyor. Neymar gelecekte dünyanın en iyi futbolcusu olacak ve kariyerimde ikinci kez ona karşı oynayacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tarzının benzetildiği Didier Drogba ile arasındaki ilişkiye de değinen Lukaku, "Herkes Didier'in benim için büyük bir kardeş olduğunu bilir. İngiltere'ye ilk geldiğimde bana yardımcı oldu ve sıkı bir ilişkiye sahibiz. Benden sürekli çok şey isterdi. Çünkü büyük başarılar elde etmek için yeterli potansiyele sahip olduğumu düşünürdü. Onu haklı çıkarmak ve kendimi ispatlamak için sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum" sözleriyle efsane golcüye olan saygısını dile getirdi.