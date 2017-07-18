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Spor

Lukaku'dan gollü başlangıç

Kırmızı Şeytanlar, bir sonraki maçını ezeli rakibi Manchester City ile oynayacak

18 Temmuz 2017 14:21

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Everton'dan 85 milyon Euro bedelle transfer ettiği Romelu Lukaku, Kırmızı Şeytanlar'ın forması ile ilk maçında gol atmayı başardı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımında ilk golünü takımının ABD kampında karşılaştığı Real Salt Lake'e karşı attı.

Utah ekibi karşısında 23. dakikada Luis Silva'nın golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar'ın cevabı gecikmedi. 6 dakika sonra Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle eşitliği sağlayan İngiliz ekibi, 38. dakikada Lukaku'nun golüyle öne geçti.

68. dakikada Jose Mourinho'nun ekibi, sağ bek Antonio Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da, elde ettiği avantajlı skoru korumayı başararak 2-1 galip gelmeyi bildi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Lukaku'nun mücadelesinden memnuniyetini dile getirdi. Belçikalı golcünün sahada varını yoğunu verdiğini belirten çalıştırıcı, daha önce Chelsea'de de birlikte çalıştığı futbolcunun maçtaki performansı hakkında, "Onun sahada sarf ettiği eforu görüyorum. Sırtı kaleye dönük olsa da rakiple çok iyi mücadele ediyor ve ileride baskı yapıyor. Açıkçası Lukaku'nun attığı golün benim için bir önemi yok ancak onun adına mutluluk duydum" yorumunda bulundu.

Manchester United ABD'deki üçüncü maçında 21 Temmuz Cuma TSİ 04.30'da ezeli rakibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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